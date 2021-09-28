В Казахстане вырастут штрафы за экологические правонарушения

В Казахстане разработали проект закона, которым вносятся изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические нарушения, сообщает zakon.kz.

В частности, ужесточается ответственность за указанные нарушения.

Так, в статье 367, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах - штраф увеличивается: на физических лиц с 10 до 20 МРП;

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – с 30 до 50 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – с 50 до 100 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства – со 150 до 200 МРП.

За то же деяние, повлекшее возникновение пожара, причинение вреда здоровью человека и окружающей среде, если это действие не причинило крупный ущерб, штраф увеличивается:

на физических лиц с 25 до 200 МРП;

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства с 45 до 300 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – с 70 до 500 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства – возрастает с 250 до 1000 МРП.

За эти же действия, совершенные на особо охраняемых природных территориях, предусмотрен штраф:

на физических лиц в размере 100 МРП;

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в 250 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства - в 400 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства - в размере 1500 МРП.

Статья 368: за нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов, совершенное на особо охраняемых природных территориях, предусматривает предупреждение или штраф: на физических лиц в размере 30 МРП;

на должностных лиц, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 60 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – в 100 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства – в 300 МРП.

За уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда (ст. 372) предусматривается штраф:

на физических лиц в размере 20 МРП;

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в 70 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – в 150 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 750 МРП.

В статья 380 за нарушение режима особо охраняемых природных территорий, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, предусматривается штраф на физических лиц в размере 10 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 20 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 МРП.

За повторные действия штраф составит:

на физических лиц 20 МРП;

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – 30 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – 40 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП.

1 МРП в настоящее время составляет 2917 тенге, с 2022 года он составит 3 063 тенге.

Полный текст законопроекта можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 12 октября.