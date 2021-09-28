В Казахстане законодательно исключат термин "инвалид"

Депутаты Сената разработали поправки в законопроект по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью, в которых планируется исключить использование термина "инвалид". Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Ерлан Аукенов, передает корреспондент zakon.kz.

Законопроект предполагает такие нормы, как исключение дискриминационной терминологии "инвалид" на "лицо с инвалидностью". Предоставление семье, воспитывающей ребенка с инвалидностью, статуса "семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью". Сегодня такой статус отсутствует. Предоставление бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение одному из родителей или опекуну детей с инвалидностью. На сегодня эта мера законодательно не закреплена, – сказал Ерлан Аукенов на брифинге в СЦК.

Кроме того, законодательно будет внедрен механизм обязательной компенсации выплат работодателями из-за невыполнения квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью.

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По словам вице-министра, в ближайшее время соответствующий законопроект представят в Парламенте на общественных слушаниях.

Напомним, в Казахстане утвердили новые пособия. 23 сентября сенат принял соответствующие поправки в закон по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.

По новым поправкам вводится пособие для лиц, осуществляющих уход за инвалидами первой группы, вне зависимости от причины их инвалидности. Наравне с пособиями по инвалидности будет выплачиваться дополнительная сумма в случае потери кормильца.

Позднее министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов сообщил, что уже в ближайший месяц новые пособия начнут выплачивать.

Тамила Языкова, Нур-Султан