Подорожает ли хлеб в Казахстане

Ажиотажного спроса на пшеницу или муку не наблюдается - предпосылок для повышения стоимости хлеба на сегодня в Казахстане нет. Таким мнением поделился на брифинге в СЦК директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня наблюдается рост цены на пшеницу, это как внутри рынка Казахстана, так и на мировом рынке. Формовой хлеб из муки первого сорта относится к так называемому социальному хлебу, то есть включен в перечень товаров, по которым ведется регулирование цены. Если взять аналитику, мы не видим резкого роста цен на хлеб. Цена социального хлеба в регионах стабильная. Сейчас какого-то ажиотажного спроса на пшеницу или муку не наблюдается. Пшеница и мука есть в достаточном количестве на рынке. Уборка практически завершена, в закромах этот хлеб есть. Соответственно, перерабатывается в муку и в достаточном количестве поставляется хлебопекарным предприятиям, - сказал Султанов.

При этом он уточнил, что в случае роста цен на социальный хлеб правительство прибегнет к мерам госрегулирования.

В последующем, если будет действительно рост цен на пшеницу, что повлечет за собой рост цен на муку и могут возникнуть вопросы к цене хлеба, то здесь в рамках мер, предусмотренных законом, будут включены механизмы регулирования цен, стабилизации, в том числе путем отгрузки части объема зерна из резервов "Продкорпорации" мукомольным предприятиям для последующей передачи хлебопекарным предприятиям. В случае повышения цен на сырье для производства хлеба будут включаться меры со стороны правительства. Резкого роста цен на социальный хлеб не будет, - заверил представитель ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан