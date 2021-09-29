Асхат Аймагамбетов встретился с педагогами Костанайской области

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов встретился с педагогической общественностью Костанайской области.

Развитие и перспективы системы образования области представила руководитель управления образования Байменова Зауре Ануарбековна. Педагоги области, сохраняя и приумножая наследие Ибрая Алтынсарина, активно внедряют новые методики и проекты, повышают свое профессиональное мастерство.

В регионе трудится более 21 тысячи педагогов, воспитателей, мастеров производственного обучения.

На встрече с педагогами Костанайской области поднимались актуальные вопросы образования, волнующие учителей.

Асхат Аймагамбетов презентовал перспективы развития сферы образования, рассказал о реализации закона о "О статусе педагога" и обновленной программы образования.

Президент в своем Послании говорит о постепенном переходе на подушевое финансирование в полнокомплектных сельских школах, - отметил глава МОН. - Внедрение подушевого финансирования дает директорам возможность быть настоящими хозяевами школ, определять потребности и вкладывать финансы в развитие.

На встрече были подняты темы раннего развития детей в дошкольных организациях, аттестации педагогов и организаций образования, волнующая многих тема педагогической переподготовки.

Были обсуждены вопросы инклюзивного образования, важности обучения детей с особыми образовательными потребностями в школах. Педагоги колледжей поддержали важность таких проектов МОН, как "Жас Маман", позволяющих оснастить колледжи современным оборудованием, делились своим опытом по реализации проекта.