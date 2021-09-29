Какая погода будет в последний день сентября 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 сентября - 2 октября, сообщает zakon.kz.

В начале периода большая часть территории Казахстана все еще будет под влиянием ложбины уходящего циклона, за исключением западных регионов.

Запад уже под властью северо-западного антициклона, который смещается из районов Москвы.

На севере, северо-западе, востоке, в центре и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега, которые будут сопровождаться гололедными явлениями. В ночные и утренние часы ожидается туман.

С 1 октября, по мере смещения холодного северо-западного антициклона с запада на восток, ожидается прекращение осадков и дальнейшее понижение температуры воздуха: ночью на севере, востоке и в центре до 1-6 градусов мороза, днем до 2-7 тепла. На северо-западе страны ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов мороза, днем 3-13 тепла. А в южных регионах в ночные часы ожидаются заморозки до 2 градусов, днем понижение температуры до 8-13 тепла. Лишь на западе страны основной фон температуры воздуха ночью 3 мороза -5 тепла, днем небольшое повышение от 10-15 до 13-18 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".