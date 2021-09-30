Траты казахстанских чиновников будут контролировать

В Агентстве финмониторинга будут отслеживать операции с деньгами и иным имуществом публичных должностных лиц и их близких родственников. Соответствующие нормы содержатся в одобренном на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает корреспондент zakon.kz.

Мажилисмен Сергей Симонов сообщил, что данный законопроект инициирован депутатами Парламента.

В настоящее время наша страна готовится к прохождению второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которая планируется в начале 2022 года. В связи с этим необходимо имплементировать в национальное законодательство рекомендации 12, 15, 24 и 25, вытекающие из международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), - сказал он.

По его словам, законодательные меры позволят избежать критических замечаний, которые могут возникнуть у экспертов при проведении взаимной оценки. То есть эти меры дают возможность в последующем предостеречь нашу страну от возможных экономических санкций (эмбарго) со стороны международных организаций и государств-членов ООН. Законопроект содержит ряд основных нововведений превентивного характера.

Первое. Установление на законодательном уровне надлежащего контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами РК. Перечень этих лиц будет утверждаться Президентом РК. А Агентство по финансовому мониторингу в свою очередь будет вести персональный список этих лиц, членов их семей и близких родственников. То есть публичные должностные лица Казахстана и их близкие при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке, как и иностранные публичные должностные лица согласно действующему Закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - уточнил мажилисмен.

При этом Симонов пояснил, что в документе детализировано и уточнено понятие "члены семьи" на "супруг" и "супруга", что касается близких родственников, то определение будет трактоваться согласно Кодексу о браке и семье, где к близким родственникам относятся родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка и внуки.

В целом, эта норма направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами.

Второе. Отнесение лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организацию торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество к субъектам финансового мониторинга. Наделение вышеуказанных лиц статусом субъектов финансового мониторинга позволит оптимизировать преследование отмывания незаконных денежных средств, совершаемых зачастую посредством цифровых манипуляций, и подготовить систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к возникающим угрозам в сфере цифровых услуг и неправомерного использования таких виртуальных платформ в пределах территории РК, - проинформировал парламентарий.

Третье - это предоставление доступа к данным Национального реестра бизнес-идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу в целях установления прозрачности сведений о законном владельце учреждения (прямом или косвенном).

По действующей статье 5 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" клиенты обязаны предоставлять субъектам финансового мониторинга сведения о своих бенефициарных собственниках. Данные сведения в настоящее время предоставляются уполномоченному органу в произвольной форме. Поэтому в целях полной имплементации рекомендаций предлагаются поправки, предусматривающие установление уполномоченному органу по финансовому мониторингу по согласованию с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанком РК формы предоставления клиентами сведений о бенефициарных собственниках определенным субъектам финансового мониторинга, - указал депутат.

Он заключил, что принятие и реализация законопроекта будут способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы, не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребует финансовых затрат из государственного бюджета.

Оксана Скибан, Нур-Султан