На какие продукты цены останутся фиксированными в Алматы до конца года

В Алматы цены на 16 наименований продуктов останутся фиксированными до конца 2021 года. Об этом сообщила заместитель председателя правления СПК города Гульмира Мурзалинова, передает zakon.kz.

По ее словам, благодаря соглашениям с производителями и торговыми сетями в Алматы подниматься цены на социально значимые продукты не будут.





Из местного бюджета выделено 10 млрд тенге, которые направлены на фиксирование цен на полках торговых сетей города, а также фиксирование отпускных цен производителей, минуя цепочку посредников, путем предоставления льготных займов, - сообщила она на брифинге.

К примеру, за счет выдачи льготного займа торговой сети Magnum Cash & Carry в 54 супермаркетах Алматы законтрактовано 16 наименований СЗПТ в объеме - 7,8 тыс. тонн. До конца 2021 года мука первого сорта, гречка, рис, рожки, масло подсолнечное и сливочное, мясо кур, говядина, молоко, кефир, творог, сахар здесь реализуются по фиксированным ценам, причем цены на полках ниже городских на 5-30%.

С 1 сентября начата реализация 22 тыс. тонн сезонных овощей картофеля, моркови, лука, капусты в торговые сети "Магнум", в рамках "форвардного" закупа. Реализация будет вестись по сниженным ценам в течение 8 месяцев до апреля 2022 года, - сказала представитель СПК Алматы.

Так, сегодня цена за килограмм картофеля не превышает 101 тенге, моркови – 120 тенге, лука – 89 тенге, капусты – 90 тенге. Мурзалинова подчеркнула, что эти цены ниже рыночных на 10-35%.

Кроме того, на 7 основных рынков города с февраля 2021 года открыли "Социальные лавки", где реализуются 10 наименований продуктов (картофель, морковь, лук и капуста, сахар, гречневая крупа, масло подсолнечное, рис, рожки, мука) по сниженным ценам, что создает конкурентную среду среди торгующих.

Также достигнута договоренность об открытии подобных Социальных лавок по реализации мяса говядины и кур по фиксированным ценам ниже рыночных на 20-30% на указанных рынках.

Гульмира Мурзалинова добавила, что еще одна популярная торговая сеть "Тоймарт" участвует в торговле доступных продуктов питания. В 14 супермаркетах можно увидеть муку 1-го сорта, хлеб формовой, рис, рожки, масло подсолнечное и сливочное, мясо кур, кефир, творог, соль по фиксированным социальным ценам до конца 2021 года.

Она также отметила, что благодаря выданным оборотным займам в размере 1 млрд тенге предприятию "ХБК "Аксай" удалось зафиксировать отпускную цену на хлеб формовой из пшеничной муки 1-го сорта до декабря 2021 года в размере - 75 тенге за булку. Реализация продукции ведется в 10 фирменных магазинах по отпускной цене хлебозавода, во всех ведущих торговых сетях с торговой наценкой не более 10% и 3042 магазинах "у дома" - не более 15%.

Мурзалинова особо отметила, что цены на хлеб в городе Алматы являются самыми низкими по республике.



Благодаря усилиям акимата и сотрудничеству с одним из производителей реализуется 90,4 тонны говядины в 5 фирменных магазинах по фиксированной цене 2050 тг/кг до 1 июня 2022 года.



Наряду с этим законтрактовано 2730 тонн мясной продукции говядины и кур от Union Products, которые будут реализованы по фиксированным ценам (говядина – 2050 тг/кг, мясо кур – 782 тг/кг) в 130 магазинах до марта 2022 года.



Кроме того, есть договоренность с "Алсад Казахстан" о поставке 49,6 млн штук яиц 1-й категории по фиксированной отпускной цене 400 тг/десяток до февраля 2024 года.