Объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем растет

Несмотря на пандемию, объем грузоперевозок на границе Китая с Казахстаном растет. Об этом рассказали в КТЖ в ходе специального пресс-тура на приграничную станцию Алтынколь и крупнейшего сухого порта в Центральной Азии "KTZE-Khorgos Gateway".

Казахстанские грузоотправители вынуждены приспосабливаться к новым реалиям и ограничениям на китайско-казахстанской границе. Из-за введения усиленных карантинных мер контроля китайская сторона ограничила прием/отправку поездов, принимая только контейнерные поезда.

Учитывая, что в данный момент Китай принимает грузы только в контейнерах, грузоотправителям рекомендовано переориентироваться на наиболее перспективные контейнерные перевозки, - рассказал и.о. заместителя председателя правления АО "НК "ҚТЖ" по грузовому движению Оралхан Кулаков.

Он добавил, что ситуация находится на контроле правительства и принимаются все необходимые меры для решения вопроса и помощи грузоотправителям.

Я понимаю, сегодня ряд вопросов стоят по ограничению. Масса жалоб поступает по вопросу импорта. Все эти вопросы возникли из-за антиковидных процедур, которые проводятся китайской стороной. Плюс ко всему 16 мая началась реконструкция на станции Алашанькоу, она сказалась на пропускной способности. Вместе с тем, есть ряд критических замечаний со стороны казахстанского бизнеса. Бизнес задается вопросом: "Почему транзитные поезда "Китай-Европа" проходят без ограничений, а ограничения коснулись импорта в Казахстан". Ни в коем случае такого нет. Вопрос возник всего лишь из-за того, что бизнес привык работать через станцию Достык. Весь объем, который мы ограничили по станции Достык – Алашанькоу перевели на Алтынколь – Хоргос, - пояснил господин Кулаков.

Заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Канат Кобесов отметил, что несмотря на ограничения, наблюдается рост объемов грузовых перевозок. На переходе Алтынколь – Хоргос оборот увеличился на 80% по сравнению с предыдущим годом. За первые 8 месяцев 2021 года через железнодорожные переезды Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос перевезено 14,4 млн тонн, что на 2% больше аналогичного периода 2020 года. Если КНР ежедневно принимает по 7-8 поездов, то казахстанские железнодорожники – по 12.

В Китае усиленно борются с коронавирусом. Они делают двойную обработку поезда, идет усиленный досмотр грузов на приграничной станции, а также с китайской стороны идет реконструкция станции Алашанькоу, чтобы увеличить пропускную способность. Они объявили о реконструкции в мае этого года и обещали закончить в ноябре. В свою очередь, казахская сторона также готова идти на сотрудничество, увеличить свои инфраструктурные возможности. Станции Достык и Алтынколь работают 24 часа в сутки. Алматинское отделение перевозок держит ситуацию на контроле, все службы подключены, имеется соответствующий канал связи с китайскими железнодорожниками, - отметил заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки Канат Кобесов.

Такая пропускная способность казахстанской стороны обусловлено также и тем, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, тарифы на грузоперевозки не повышались с начала года.

У нас плановое повышение происходит 1 января. Это в пределах индекса инфляции, вопрос о повышении тарифов на данный момент не стоит, - добавил Канат Кобесов.

Наличие двух переездов обеспечивает бесперебойную работу транспортных компаний. К примеру, когда китайские власти проводили реконструкцию станции Достык, часть потока была направлена на станцию Алтынколь. Журналистам продемонстрировали, что ее инфраструктура готова к приему большего объема груза. Здесь внедрены передовые технологии для ускоренного осмотра вагонов.

Станция Алтынколь имеет резерв мощностей. Мы готовы и к приему и сдаче грузов, - добавил Канат Кобесов.

По словам гендиректора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки, объем грузоперевозок между Казахстаном и КНР неуклонно растет.

Если в 2015 году объем грузооборота был порядка 7 млн тонн, то в 2020 году мы выполнили чуть больше 21 млн тонн. Рост в 3 раза. По подписанным планам на 2021 год, мы ожидаем 25,2 млн тонн грузов. Из них очень много грузов идет на контейнеризацию. Рост перевоза груза в контейнерах увеличился в шесть раз за последние шесть лет, то есть общий объем – в три раза, а контейнеризация – в шесть раз. Соответственно планы до 2025 года тоже большие. Мы к этому готовимся. Тоже будет увеличение, - добавил Канат Кобесов.

В ходе пресс-тура журналистам также продемонстрировали работу сухого порта "KTZE-Khorgos Gateway", расположенного неподалеку от станции Алтынколь. Порт оказывает полный спектр услуг в сфере обработки, хранения и перевалки грузов из Китая в Казахстан, страны Европейского Союза, Центральной Азии, Персидского залива, Каспийского региона.

Как заявил председатель правления АО "KTZ Express" Нурлан Игембаев, за 8 месяцев текущего года объем транзитных контейнерных перевозок превысил более 712 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент – условная единица учета парка контейнеров и объема контейнерных перевозок), что на 32% больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

В целом основной транзитный маршрут "Китай-Европа-Китай". Кроме того, "KTZ Express" развивает альтернативные маршруты по направлению КНР-Центральная Азия-КНР. Объем с начала года составил 155 тысяч ДФЭ, рост порядка 30%, - сказал он.

Сухой порт "KTZE-Khorgos Gateway" был построен в 2015 году для альтернативы морским логистическим хабам. Проект был создан в рамках программы "Нурлы жол".