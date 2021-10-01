В департаменте госдоходов Шымкента новый руководитель

Приказом министра финансов РК Бейбит Карымсаков назначен руководителем Департамента государственных доходов Шымкента, сообщает zakon.kz.

Бейбит Карымсаков родился в 1962 году. В 1985 году окончил Алматинский институт народного хозяйства, в 2004 году - Таразский государственный университет имени Дулати.

С 1996 года - работал на разных позициях в налоговых органах Алматы.

С 2003 по 2014 годы - заместитель председателя Налогового комитета Алматы, начальник Налогового департамента по Алматинской области, начальник Налогового департамента по городу Алматы.

Затем занимал должности руководителя аппарата акима городы Алматы, управляющего директора АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017", управляющего директора в АО ФНБ "Самрук-Казына" .