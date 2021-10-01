Как восстановить здоровье после коронавируса?

Как после коронавируса преодолеть тревогу и страхи, как быстрее избавиться от слабости, восстановить физическую и ментальную активность с помощью медицинской реабилитации, рассказали эксперты, передает корреспондент zakon.kz.

Реабилитолог-физиотерапевт Лариса Зверинцева сообщила, что чаще всего пациенты обращаются с жалобами на остаточные явления в виде кашля и одышки, а также на общую слабость, раздражительность, плохой сон и нарушение психоэмоционального фона. У людей на фоне перенесенного КВИ формируется страх повторного заражения, тревоги и фобии.

Когда человек попадает в больницу в остром состоянии, сразу же начинается первый этап реабилитации в условиях стационара. Такая помощь оказывается в зависимости от состояния пациента. Это и постуральный дренаж, дыхательная гимнастика, медикаментозная коррекция, кислородотерапия, ингаляция. Если все хорошо, далее используются также физиотерапевтические методы, массаж, суставная гимнастика, – сказала врач.

При фиброзе легких специалист рекомендует продолжать лечение на дому.

В течение месяца пациент должен обратиться в поликлинику по месту прикрепления к участковому терапевту. Он назначит ему соответствующий курс реабилитации. Первый этап реабилитации доступен всем в рамках ГОБМП. Второй и третий этапы бесплатно могут получить только те, кто участвует в медстраховании, а если страховки нет – то в платном режиме, – пояснила спикер.

Она посоветовала после перенесенного коронавируса обязательно проверить состояние здоровья: сдать общий анализ крови и мочи, чтобы выявить общие показатели, а также локально проверить зону, которая беспокоит. К примеру, коленный сустав, желудок или кишечник, на который особенно часто жалуются пациенты после Covid-19.

Такие симптомы, как слабость, сонливость, в основном связаны с нарушениями в крови. Коронавирус сгущает кровь, и она становится вязкой и тягучей. Поэтому если чувствуете апатию и слабость, то это о многом говорит. Для профилактики пейте больше воды вместо соков, чая, супов или кофе. В день следует выпивать 1,5 – 2 литра чистой воды, чтобы не усиливать вязкость крови, – посоветовала Зверинцева.

У детей курс реабилитации, резюмировала врач, проводится с соблюдением такой же этапности, как и у взрослых, но с учетом их возраста.

Основатель Центра лечения неврозов и болезни Альцгеймера и Фонда болезни Альцгеймера "Коп жаса" Жибек Жолдасова сообщила, что посковидные расстройства возникают у каждого третьего, кто лечился в условиях стационара и побывал в реанимации, и реже – у тех, кто переболел дома.

Это состояние невроза, то есть тревога, депрессия, бессонница, снижение настроения, чувство кома в горле, дрожь в руках, переживания и беспокойства. Очень часто возникшая тревога у человека в мыслях сразу начинает многократно усиливать реакцию на окружающие раздражители, и человек начинает переживать по любому поводу и замечать только плохое. Постепенно он уже не может даже смотреть новости и соцсети, потому что у него сразу возникает тревога, – сказала она.

Преодолеть тревогу можно, по словам эксперта, несколькими способами.

Первый способ – глубоко и медленно дышать: четыре секунды – вдох, восемь секунд – выдох. Это нужно повторять 15-20 раз, и на этом фоне человек успокаивается. При приближении панической атаки или страха нужно заранее начинать так дышать, и тогда приступ уже не развернется.

Второй способ заключается в том, чтобы двумя пальцами немного надавливать на глазные яблоки по пять секунд. Так нужно сделать 10-15 раз. Давить не до боли, а до кругов перед глазами. Это замедляет пульс. Этот способ хорош, когда у человека при любом движении развивается сильное сердцебиение.

Третий способ – делать 20-30 приседаний. Этот способ рассчитан на тех, у кого появляется беспокойство, если человек не находит себе место. Если это сделать, то уровень тревоги снизится.

Четвертый способ – дышать в пакет одну-три минуты. Этот способ рассчитан на людей, которые страдают одышкой во время тревоги и страха и начинают учащенно дышать. Здесь важно снизить концентрацию кислорода в крови, и в этом хорошо помогает любой пакет, который поможет увеличить концентрацию углекислого газа в крови.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан