Теннисист Попко поборется за титул в Лиссабоне

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко дошел до финала турнира из серии "Челленджер" в Португалии, передает zakon.kz.

Третья ракетка Казахстана поборется с итальянцем Андреа Пеллегрино за титул чемпиона в одиночной категории. Решающий матч состоится на кортах Лиссабона 3 октября в 15:00 по времени Нур-Султана.

До решающей схватки Дмитрий Попко, который был посеян на этом турнире под восьмым номером, одолел четырех соперников:

Первый круг: Лоренцо Гуистино (Италия) – 1:6, 6:3, 4:1 (Отказ).

Второй круг: Бенжамин Хассан (Германия) – 6:2, 6:4.

Четвертьфинал: Жоао Домингеш (Португалия) – 6:7, 7:5, 6:0.

Полуфинал: Хьюго Гастон (Франция) – 6:3, 6:4.

Куандык Шынасилов