Азамат Даулетбеков поборется за "бронзу" на ЧМ в Норвегии

Еще один казахстанский борец вольного стиля квалифицировался в схватку за третье место на чемпионате мира в Осло, сообщает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана, успеха добился Азамат Даулетбеков. В категории до 86 килограммов он выиграл утешительный раунд, оказавшись сильнее Эйтана Рамоса из Пуэрто-Рико - 10:0.

В схватке за третье место ему будет противостоять россиянин Артур Найфонов.

2 октября в этот же раунд пробился и Олег Болтин. Он поспорит за бронзовую медаль в категории до 125 килограммов.