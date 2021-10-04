Бетономешалка перевернулась в Алматы 

Бетономешалка Mercedes-Benz перевернулась в Алматы, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло на развязке аль-Фараби - Жарокова. Бетономешалка спускалась с развязки и двигалась в сторону микрорайона "Казахфильм". Съезжая с нее, машина опрокинулась на бок.

В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.

На месте ДТП образовалась пробка.

4 октября водитель, управляя автомобилем Mercedes Benz ACTRO S3236, следуя по пр. аль-Фараби в восточном направлении, при съезде на ул. Жарокова на юг не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на левую сторону. Пострадавших нет. Материал передан в УП Бостандыкского района г. Алматы по территориальности, - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.