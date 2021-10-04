На мировом первенстве Казахстан представят два тяжелоатлета

5 октября, в Джидде (Саудовская Аравия) стартует Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей, передает zakon.kz.

Казахстан на данном мировом первенстве представят два спортсмена. Среди парней – Рахат Бекболат в категории до 102 килограммов. А среди девушек выступит Руфина Чалкарова в весовой категории свыше 81 килограмма, сообщает пресс-служба ФТА РК.

Расписание выхода на помост казахстанских спортсменов:

11 октября. 20:00 – Бекболат Рахат

12 октября. 14:00 – Чалкарова Руфина

В этом году на юношеский Чемпионат Мира в Джидду отправились Рахат Бекболат и Руфина Чалкарова. Такое малое количество спортсменов обусловлено сокращением бюджета, в связи с чем ЦОП (Центр олимпийской подготовки) смог командировать только двух спортсменов и тренера Жанибека Кишкенбаева, – прокоментировал ситуацию старший тренер Центра Олимпийской Подготовки Дмитрий Чурсин.

Куандык Шынасилов