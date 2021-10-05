Скончался экс-аким Костаная Базыл Жакупов, передает zakon.kz со ссылкой на "Наш Костанай".

Об этой печальной новости редакции "НК" стало известно сегодня с утра. Базыл Шамуханович ушел из жизни после долгой и продолжительной болезни, - говорится в сообщении.

Одним из последних его мест работы стало АО "СПК "Тобол". В сентябре 2019 года он был назначен председателем правления, но уже в марте 2020 года покинул корпорацию по состоянию здоровья.

Базыл Жакупов родился 5 января 1965 года в селе Терсакан Жаксынского района Акмолинской области. С февраля 2012 года он работал заместителем акима Костанайской области. Курировал вопросы сельского хозяйства, земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба, гражданской обороны.

С сентября 2015 года по февраль 2019 года занимал должность акима Костаная.

Редакция zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Базыла Шамухановича.