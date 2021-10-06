В Казахстане дорожные знаки и рекламу будут оформлять на госязыке

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина одобрили проект закона, направленный на дальнейшее усиление роли государственного языка, передает корреспондент zakon.kz.

Соответствующие поправки вносятся проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации". Целью законопроекта является установление дополнительных требований по правильному изложению и аутентичности перевода текстов наружной рекламы и вывесок, другой визуальной информации на государственном языке.

Сегодня проблема государственного языка волнует всех, среди них одна из наиболее часто поднимаемых нашими избирателями проблем - неграмотное изложение текста визуальной информации на казахском языке, а в некоторых случаях - даже отсутствие информации на казахском языке. С учетом этого вводится конкретное требование, а именно: внесены поправки, направленные на изложение традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке, а также изложение бланков и вывесок негосударственных организаций на государственном языке, при необходимости - на русском и других языках, - сказал депутат Берик Абдыгалиулы.

При этом, по его словам, в случае, если на вывесках негосударственных организаций используются товарные знаки, охраняемые в Республике Казахстан, то они излагаются в неизменном виде.

Проектом закона также предлагается изложение надписи на дорожных знаках на государственном языке, а также размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости - на русском и других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Хочу еще раз сказать о своих надеждах на то, что эти поправки приблизят нас на один шаг к решению проблем статуса госязыка, который все чаще поднимается в обществе, в СМИ и в социальных сетях. Мы считаем, что эти предложения позволят усилить ответственность каждого гражданина, особенно - предпринимателей, - пояснил мажилисмен.

Кроме этого, внесены нормы, предусматривающие совершенствование законодательства в религиозной сфере. Так, переводится на уведомительный порядок процедура информирования о проведении религиозных мероприятий за пределами культовых зданий, изменены требования при регистрации региональных религиозных объединений, уточнены гражданские права верующих и не верующих, расширен круг лиц, привлекаемых к проведению религиоведческой экспертизы.

В связи с включением предложений, регламентирующих религиозную деятельность, внесена поправка по изменению заголовка законопроекта на "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности". Кроме этого, уточнены отдельные нормы и внесены редакционные поправки, улучшающие содержание законопроекта. По итогам рассмотрения предложений депутатов законопроектом предусматривается внесение поправок в 1 кодекс и 16 законов Республики Казахстан, - резюмировал депутат.

Документ направлен в Сенат.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан