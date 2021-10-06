KAMAZ столкнулся со школьным автобусом в Павлодаре - есть пострадавшие

6 октября 2021, 16:30
Фото: ДП Павлодарской области

В Павлодаре 6 октября в 14:15 на пересечении улиц Елгина и Щедрина произошло столкновение пожарной автомашины марки KAMAЗ со школьным автобусом марки "ПАЗ-32053-70", сообщает zakon.kz.

В областном департаменте полиции уточнили, что от удара школьный автобус совершил наезд на припаркованный Volkswagen.

В результате дорожно-транспортного происшествия шестеро несовершеннолетних обратились за медицинской помощью. Проводится проверка. Назначены экспертизы. пресс-служба ДП Павлодарской области


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