KAMAZ столкнулся со школьным автобусом в Павлодаре - есть пострадавшие

В Павлодаре 6 октября в 14:15 на пересечении улиц Елгина и Щедрина произошло столкновение пожарной автомашины марки KAMAЗ со школьным автобусом марки "ПАЗ-32053-70", сообщает zakon.kz.

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В областном департаменте полиции уточнили, что от удара школьный автобус совершил наезд на припаркованный Volkswagen.

В результате дорожно-транспортного происшествия шестеро несовершеннолетних обратились за медицинской помощью. Проводится проверка. Назначены экспертизы. пресс-служба ДП Павлодарской области