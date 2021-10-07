В Индиан-Уэллс состоится дуэль казахстанских теннисисток

На кортах американского Индиан-Уэллс стартовали игры основной сетки солидного международного турнира из серии "Мастерс", передает zakon.kz.

Игровой день в женской части соревнований открывала вторая ракетка Казахстана – Юлия Путинцева, в соперницы которой досталась немка Андреа Петкович. Финалистка Astana WTA 250 доказала, что находится в неплохой форме после турнира в Казахстане. Юлия была сильнее в двух сетах – 7:6, 6:1.

Теперь, во втором круге этих состязаний ее ждет товарищ по женской сборной Казахстана – Елена Рыбакина. Между собой теннисистки встречались всего лишь один раз. Год назад успех праздновала Юлия, каков будет итог нынешнего противостояния, станет известно 8 октября, после их личной встречи.

В мужской сетке не досчитались Михаила Кукушкина, который в финале квалификационных игр проиграл местному спортсмену Эрнесто Эскобедо – 2:6, 4:6.

View this post on Instagram Публикация от Kazakhstan Tennis Federation (@ktf.kz)





Куандык Шынасилов