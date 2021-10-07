Токаев наградил актера Жолжаксынова орденом "Отан"

Президент РК Касым-Жомарт Токаев наградил актера Досхана Жолжаксынова орденом "Отан", сообщает zakon.kz.

Указ о награждении орденом "Отан" Жолжаксынова опубликовали на сайте Акорды.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Досхан Калиевич сыграл свыше 200 ролей в театре и кино. Первая роль на сцене театра - Кылыш-бек в спектакле "Золотая стена" Х. Вахитова (1972). Затем сыграл роли Сматбека ("Шалопай из города" Ж. Ташенова и И.М. Саввина), Сырыма ("Найти себя" Р. Сарсенбаева и Е. Обаева), Казакбая ("Апа, - апатай" А. Тарази и К. Искак), Самета, Акаиа ("Солдат из Казахстана" и "Акан сери - Актокты" Г. Мусрепова), Глумова ("На всякого мудреца довольно простоты" А.Н. Островского), Азбергеиа ("Индет" А. Тарази, Госпремия Казахстана, 1996; Главный приз смотра театров тюркоязычных народов, Казань, 1998).

Актерское искусство Жолжаксынова отличается глубокой искренностью чувств, правдивостью и темпераментом. В репертуаре актера - песни народных и современных композиторов.