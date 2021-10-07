Проверку паспортов вакцинации у работников хотят узаконить в Казахстане

Комитет санэпидконтроля подготовил проект совместного приказа, которым вносятся изменения и дополнения в совместный приказ с Министерством национальной экономики РК от 20 июля 2017 года "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения", сообщает zakon.kz.
Как отмечается, проектом приказа вносятся изменения и дополнения в критерии оценки степени риска и проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору при введении карантина и ограничительных мероприятий в связи с распространением инфекционных заболеваний.
В частности, объекты будут проверять на:
Нарушения этих требования делятся на незначительные, значительные, грубые.
Проверочный лист включает в себя перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля и надзора, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства (требования касательно наличия паспорта вакцинации, ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) и медицинской справки у лица, имеющего постоянные медицинские противопоказания), - говорится в документе.
Также отмечается, что статья 82 Предпринимательского кодекса предусматривает обязанности предпринимателей и юридических лиц проводить противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия.
При этом из приказа исключается пункт о том, что если у субъекта (объекта) ранее проведен санитарно-эпидемиологический аудит и предоставлен аудиторский отчет с выводами о соответствии, то он освобождается от проверок на срок не более 12 месяцев.
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 октября.
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