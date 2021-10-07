Проверку паспортов вакцинации у работников хотят узаконить в Казахстане

Комитет санэпидконтроля подготовил проект совместного приказа, которым вносятся изменения и дополнения в совместный приказ с Министерством национальной экономики РК от 20 июля 2017 года "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения", сообщает zakon.kz.

Как отмечается, проектом приказа вносятся изменения и дополнения в критерии оценки степени риска и проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору при введении карантина и ограничительных мероприятий в связи с распространением инфекционных заболеваний.

В частности, объекты будут проверять на:

Наличие установок (приборов) для контроля температуры тела работников, посетителей на входе.

Наличие санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах, у входа в лифты, санитарные узлы.

Наличие дезинфицирующих, моющих и антисептических средств.

Наличие в санитарных узлах средств личной гигиены (жидкое мыло, антисептики).

Наличие и обеспечение на рабочих местах антисептиков.

Наличие журнала мониторинга с отметками выхода сотрудников на работу, причины отсутствия.

Наличие разметки мест посредством обозначений на полу или ограничительных стоек для соблюдения социальной дистанции в местах наибольшего скопления людей, где наблюдается интенсивность передвижения.

Наличие обеспечения предварительной записи, недопущение «зоны ожидания», обеспечить соблюдение расстояния не менее одного метра между посетителем (клиентом) и работником.

Соблюдение дистанцирования между столами не менее одного метра в пунктах общественного питания.

Соблюдение расстояния не менее двух метров между рабочими местами, наличие разметки границ оптимальных рабочих зон на объектах сферы обслуживания.

Размещение сотрудников в одном помещении с соблюдением социального дистанцирования на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

Обеспечение реализации продуктов питания в фасованном виде (за исключением не нарезанных овощей и фруктов).

Проведение профилактических дезинфекционных мероприятий.

Обеспечить исправную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха внутри торговых центров, с обеспечением соблюдения режима проветривания.

Недопущение одновременного скопления посетителей при проведении зрелищных мероприятий (не превышающая 50% проектной мощности).

Обеспечение наполняемости групп, залов не более 50% от проектной мощности.

Соблюдение требований к ограничению (запрещению) деятельности объекта (режим работы).

Обеспечение и своевременная смена средств индивидуальной защиты персоналом в течение рабочего дня (масок - каждые 3 часа, перчаток - в случае повреждения).

Наличие у водителя и кондуктора общественного транспорта, включая служебный транспорт, антисептика для обработки рук и средств защиты (маски и перчатки) с обязательной их сменой с требуемой частотой.

Недопущение посетителей (пассажиров) в закрытые помещения, а также в общественный транспорт без защитных масок.

Обеспечение организации по соблюдению дистанцирования не менее одного метра в местах скопления людей.

Соблюдение требований на ограничение проведения торжественных, поминальных мероприятий.

Прохождение тестирования после прибытия из стран дальнего зарубежья в сроки, определенные нормативными правовыми актами.

Наличие паспорта вакцинации COVID-19.

Наличие ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней), медицинской справки у лица, имеющего постоянные медицинские противопоказания, переболевшего COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Нарушения этих требования делятся на незначительные, значительные, грубые.

Проверочный лист включает в себя перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля и надзора, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства (требования касательно наличия паспорта вакцинации, ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) и медицинской справки у лица, имеющего постоянные медицинские противопоказания), - говорится в документе.

Также отмечается, что статья 82 Предпринимательского кодекса предусматривает обязанности предпринимателей и юридических лиц проводить противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия.

При этом из приказа исключается пункт о том, что если у субъекта (объекта) ранее проведен санитарно-эпидемиологический аудит и предоставлен аудиторский отчет с выводами о соответствии, то он освобождается от проверок на срок не более 12 месяцев.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 октября.

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