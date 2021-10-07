Увеличить численность национальных сборных планируют в Казахстане

Министерство культуры и спорта подготовило проект распоряжения премьер-министра "О национальных штатных командах по видам спорта", сообщает zakon.kz.

Считать целесообразным дальнейшее содержание национальных штатных команд по видам спорта с общей численностью 3 000 человек, созданных с 1 января 2022 года, - говорится в документе.

Как отмечается, спортсмены, включенные в штатные национальные команды по видам спорта в основной, стажерский и резервный составы, обеспечиваются питанием по действующим денежным нормам расходов в дни их тренировок с общим лимитом 250 тысяч человеко-дней в году.

Принятие проекта потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета в размере 4 100 000 000 (четыре миллиарда сто миллионов) тенге на заработную плату, - говорится в пояснительной записке.

Согласно прежнему распоряжению премьер-министра от 2 марта 1994 года, штатная численность национальных сборных составляла 1000 человек.



Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 октября.