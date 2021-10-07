Эмомали Рахмон наградил посмертно казахстанского пограничника

Президент Республики Таджикистан наградил казахстанского пограничника, сообщает zakon.kz.

Батрканов Раджан Армиевич (1975-1994) - воин-интернационалист, герой-пограничник. Проходил службу в составе Курчумского взвода Отдельного казахстанского сводного батальона.

В этом бою принял активное участие личный состав казахстанского Сводного батальона.

Боевики Хакима на девяти грузовых автомашинах и двух "УАЗиках" через районный центр Калай-Хумб устремились в направлении Хорога вдоль линии государственной границы с намерениями переправиться в Исламское Государство Афганистан. Передвижением колонны руководил боевик по прозвищу "Черная рука" (впоследствии "Хаттаб" - международный террорист, лидер чеченских сепаратистов, участвовавший в боевых действиях против российских федеральных сил в Чечне с 1995 по 2002 год).

В этом бою, первым приняв на себя удар в ожесточенной схватке с вооруженными боевиками, погиб Р.А. Батрканов. Он ценой своей жизни спас сослуживцев и определил успех боя.