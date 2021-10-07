Чем опасна невидимая "грыжа" на шине

К повреждениям корда может привести неудачный проезд "лежачего полицейского" или ямы, "грыжа" может появиться и из-за брака во время производства, передает zakon.kz.

Но "грыжи" на покрышках видны не всегда. Производственный брак можно распознать при первой накачке шины: если боковина перестает быть однородной - налицо наличие заводского дефекта, резину нужно менять.

Невидимые повреждения заметить сложнее. Если внутри появился воздушный пузырь, то после определенного пробега внутри материала начнут возникать неоднородности, - отмечает портал aif.ru.

Неаккуратная парковка - еще одна причина возникновения скрытых "грыж". Когда резина трется о бордюр даже на небольшой скорости, то в ней появляются небольшие повреждения. Со временем они могут превратиться в "грыжу".

Слишком большое или слишком маленькое давление в шине также способно вызвать повреждения, причем они могут появиться не с внешней стороны колеса, а внутри. Или же под протектором. Такие "грыжи" так просто не разглядеть.

Когда "грыжа" только начала расти, ее можно заметить по поведению автомобиля на небольшой скорости. В пределах 5-10 км/час кузов будет качаться и чуть заметно вибрировать. Если набрать скорость до 60 км/час, возникнет биение рулевого колеса. При большей скорости вибрация пропадет.

Боковые "грыжи" распознать сложнее. Нарушения в балансировке колеса начнут ощущаться только когда она сильно вырастет. Чтобы увидеть такое повреждение, придется ставить машину на подъемник и детально осматривать колеса.

Бывает так, что "грыжи" появляются на ниппеле. Это весьма опасный вариант, поскольку колесо может лопнуть в любой момент.

Проблема покрышек с "грыжами" в том, что из-за нарушения центра масс страдают ключевые элементы автомобиля. Это подвеска, ШРУСы, шаровые опоры и т.д. Если не делать ничего, то рано или поздно резина порвется.

Нередко это происходит во время движения, тогда весьма высока вероятность ДТП. Правилами запрещено использование колес с повреждениями. Это касается как пробоев, порезов, разрывов внешней части покрышки, так и любых расслоений каркаса, протектора и боковины.

"Грыжа" создает опасность попасть в аварию из-за того, что у машины резко упала управляемость из-за "грыжи" в колесе.