Это беспредел - фермеры Алматинской области жалуются на убытки из-за отсутствия воды

Люди утверждают, что воду подали позже положенного срока и в ограниченном количестве, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Арбузы и тыкву, по словам фермера Андрея Губерта, он выращивает около 20 лет. Засеял четыре гектара земли. Но бахчевые культуры вырасти не успели. Люди остались без воды, и арбузы попросту засохли. Теперь фермеры пытаются спасти остаток недозревшего урожая тыквы. Если в прошлом году крестьяне могли продать килограмм этого овоща за 98 тенге, то в этом – только за 25.

Вода пришла в конце июня и поступала непостоянно, то есть с перебоями. Там у них какой-то бассейн есть вверху, они его набирают и пускают с этого бассейна воду. Вода типа заканчивается, потом его опять набирают в ночное время. Днем дают нам с 6:00 до 16:00. И в 16:00 заканчивается вода. По договору должны стабильно, без перебоев, - рассказал Губерт.

Поля фермеров занимают около 4 тыс. га. Вода поступает из реки Талгар. Земледельцы покупают ее у частника по договору. Но проблемы с поливом испытывают уже третий год. Фермеры говорят, воду начали подавать позже положенного времени и в небольшом количестве.

Это беспредел. Это настолько возмутительно. Это беспредел. Этим надо заниматься, никто не хочет заниматься. Мы куда только не писали, но ответа никакого нет. Они нам дают в конце июля и август. И вот сейчас до сих пор вода бежит. Сегодня перестала вода бежать. Уже она не нужна. Заливает нам дороги, поля, у некоторых сейчас кукуруза под водой. Надо загонять комбайн, а у нас поля под водой, - сказал Геннадий Шатохин.

Поставщики виноватыми себя не считают. По их словам, фермеры получили воду на 10 дней позже из-за ремонтных работ. Более того, частники заявили, якобы земледельцы вовремя не оплачивают счета. А кто-то даже ворует воду.

Многие крестьянские хозяйства самовольно пробивают нашу лотковую сеть, кто-то для воровства – ворует воду. Начинаем останавливать воду, цементировать, многие для полива скота тоже ломают лотки. Это очень большая стоимость. Очень больших денег стоит. Приходится останавливать, если не сделаем, то топим дачи, поселки, - заявил начальник Байсеркенского эксплуатационного участка Еркинбай Колдыбаев.

Поставщики не намерены компенсировать убытки фермерам. Всем недовольным частники посоветовали обращаться в суд.