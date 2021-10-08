Коронавирус в Казахстане: число заболевших превысило 900 тысяч

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 октября 2021 года. Количество заражений в стране вновь снизилось. Согласно статистике, было зафиксировано почти на 170 новых случаев заражений, меньше, чем днем ранее. Меньше всего зараженных в Мангистауской области (+12) и Атырауской области (+35), сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 297,

в городе Алматы – 412,

в городе Шымкент – 55,

в Акмолинской области – 43,

в Актюбинской области – 51,

в Алматинской области – 174,

в Атырауской области – 35,

в ВКО – 125,

в Жамбылской области – 41,

в ЗКО – 53,

в Карагандинской области – 157,

в Костанайской области – 96,

в Кызылординской области – 36,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 153,

в СКО – 118,

в Туркестанской области – 38.

Всего в стране подтверждено 900 121 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2804 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 636,

в городе Алматы - 566,

в городе Шымкент - 56,

в Акмолинской области - 128,

в Актюбинской области - 221,

в Алматинской области - 194,

в Атырауской области - 25,

в ВКО - 201,

в Жамбылской области - 87,

в ЗКО - 105,

в Карагандинской области - 140,

в Костанайской области - 183,

в Кызылординской области – 40,

в Мангистауской области - 11,

в Павлодарской области - 85,

в СКО - 94,

в Туркестанской области - 32.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 841 255 человек.