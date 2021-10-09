Какая доза алкоголя безопасна для здоровья

Нет такого понятия, как безопасная доза алкоголя, однако есть условная "норма" для взрослых людей, при которой вред для организма будет не слишком серьезным, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал агентству "Прайм" психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Шамиль Абдрашитов.

Безопасной дозы алкоголя нет, но есть уcловная "норма" для взрослых людей — две стандартные порции (20 граммов) алкоголя в день. Стандартная порция — это 10 граммов чистого алкоголя. Один бокал вина (140 мл) — это примерно 13 граммов чистого спирта, одна рюмка крепкого алкоголя (40 мл) — 12,5 граммов. Однако и эту дозу нельзя назвать безопасной, можно лишь говорить о том, что употребление алкоголя в этих количествах будет приносить меньший вред

По данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует. На этом можно было бы смело ставить жирную точку, но большинству людей понять и принять это очень сложно, так как алкоголь разрешен и доступен, а информации о его вреде слишком мало, — отметил врач.

Чаще всего людям трудно контролировать количество потребляемого спирта, поэтому лучше отказаться от алкоголя полностью, сконцентрировавшись на здоровом питании и увеличении физической активности, заключил эксперт.