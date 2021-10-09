Правоохранительные органы РФ завели на казахстанку дело о вымогательстве

На казахстанку завели дело о вымогательстве в Instagram в прокуратуре комплекса "Байконур", сообщает zakon.kz.

Прокуратурой комплекса в правоохранительные органы Республики Казахстан направлено уголовное дело по обвинению 26-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего), - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что в начале июля текущего года обвиняемая, путем переписки в сети "Instagram", вымогала у своей знакомой денежные средства под угрозой распространения позорящих ее сведений.

В результате вышеуказанных преступных действий потерпевшая перевела обвиняемой денежные средства в размере 99 тысяч рублей (боле 585 тыс. тенге).

В связи с тем, что привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданкой Республики Казахстан, уголовное дело в отношении нее прокуратурой комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования, - отметили на сайте прокуратуры.

Уголовным законодательством Республики Казахстан максимальное наказание за вымогательство предусмотрено в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества.