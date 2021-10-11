Нужен отдельный закон о карантине, считает депутат

В Казахстане необходимо законодательно закрепить определение карантина, порядок и условия его введения, а также установить уполномоченный орган. Такое предложение высказала на правительственном часе в Мажилисе по вопросам санэпидситуации в стране депутат Айгуль Жумабаева, передает корреспондент zakon.kz.

В прошлом году был объявлен режим ЧП по Закону о чрезвычайном положении, в котором определены порядок и условия введения такого положения. Поскольку срок ЧП не может превышать 30 дней, то по окончании этого срока страна вышла из режима и оказалась в состоянии правовой турбулентности. Теперь бизнес почти два года находится вне правового поля, потому что понятие "карантинные меры" не содержит ни один закон, ни один НПА. Следствием этого является беспредел мониторинговых групп, - сказала Жумабаева.

Она напомнила, что депутаты неоднократно указывали на неправовой характер деятельности этих групп и налагаемых ими штрафов. В Мажилисе предлагали перейти к разумному регулированию бизнеса.

Необходимо отметить, что в стране до сих пор нет установленного законом органа, который вправе принимать меры ограничительного характера и соответственно нести за них ответственность. Кроме того, непонятны ограничения, вводимые санврачами. Вместо единых санитарных требований в регионах даже при похожей эпидситуации вводились разные ограничения. По информации НПП "Атамекен", санврачи и сейчас продолжают ужесточать правила работы для бизнеса, несмотря на запрет главного санврача и снижения заболеваемости. В связи с этим в НПП заявили, что будут отслеживать нарушения со стороны санврачей и сообщать о них на МВК, - подчеркнула депутат.

По ее словам, применение норм КоАП о нарушении карантинных мер приводит к необоснованно завышенным штрафам.

Так, за отсутствие ковриков и санитайзеров предприниматель привлекается по ст. 425 КоАП. Штраф составляет от 670 тысяч до 4 млн 670 тысяч тенге. За такое же нарушение в условиях ЧП был предусмотрен штраф 10 МРП – это примерно 30 тысяч тенге. Конечно же, социальная опасность этого правонарушения с окончанием ЧП не возросла в 150 раз, просто данная статья не содержит объективной части правонарушений в условиях карантина. Нет четких правил карантинных мер. В результате в условиях пандемии бизнес все больше страдает не от самих запретов, а от неопределенности, - констатировала депутат.

Помимо этого, как добавила Жумабаева, бизнес, едва начав работать после локдауна, столкнулся с введением новых форм отчетности и пилотных проектов по маркировке в СНГ, которые не просто затратны, а фактически приводят к банкротству.

Поэтому ограничения на новые обязательства для бизнеса в период карантина также должны быть закреплены законом. Учитывая, что пандемия коронавируса самым неприглядным образом обнажила нашу действительность и показала несостоятельность действующего законодательства в части регулирования текущей ситуации, депутаты фракции "Ак жол" отмечают необходимость закона о карантинных мерах, в котором будут предусмотрены порядок, сроки и условия введения карантина, определен орган, полномочный устанавливать карантинные меры, его компетенция и ответственность за принятые решения, и что очень важно - предусмотрена защита предпринимателя в условиях ограничения, - резюмировала депутат.

Оксана Скибан, Нур-Султан