В Караганде впервые пройдут международные турниры из серии ITF Women

Международная федерация тенниса (ITF) дала добро на проведение двух крупных женских турниров с общим призовым фондом в 50 тысяч долларов США, передает zakon.kz.

Соревнования пройдут с 18 по 31 октября 2021 года на кортах Национального теннисного центра города Караганды, сообщает пресс-служба ФТК. В основной сетке одиночного разряда уже заявлены известные теннисистки – Виталия Дьяченко (№133 WTA), Мария Мельникова (№195 WTA), Юлия Готовко (№233 WTA), представительница Нидерландов Сюзан Ламенс (№308).

Казахстан будут представлять Гозаль Айнитдинова, Жибек Куламбаева и Екатерина Дмитриченко. Еще несколько молодых и перспективных отечественных теннисисток получат Wild card от организаторов турнира.

Пока шахтерский город готовится к приему турниров, главная теннисная звезда Карагандинской области Григорий Ломакин порадовал очередным титулом на турнире ITF Men в Тунисе.

Уроженец Темиртау Григорий Ломакин с индусом Ники Калиандой, в финале тунисского турнира одолели Аниса Горбеля (Тунис)/Марко Мартинеса (Швейцария) со счетом 6:1, 7:5.

На текущий момент у Ломакина теперь 13 титулов серии ITF в парном разряде, из них шесть он завоевал в 2021 году.

Я очень рад своей очередной победе! Турнир достойно завершен завоеванием титула. Дался он непросто, так как напарник получил травму еще в первом круге и остерегался резких движений по корту, но мы подобрали нужную стратегию, и это помогло обойти более сыгранных соперников. Приятно, что в копилке наград прибавилась еще одна новая, – отметил Ломакин.

Куандык Шынасилов