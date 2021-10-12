Водитель Mercedes сбил насмерть пешехода в Алматы

Около четырех часов утра в Алматы водитель автомобиля Mercedes насмерть сбил мужчину, сообщает zakon.kz.

Автомобиль двигался по Ташкентскому тракту в западном направлении.

По словам водителя, он двигался по средней полосе со скоростью около 80 км/ч. Напротив молла "Апорт" на дорогу выбежал мужчина, после чего водитель начал давить на тормоз и уводить машину в сторону. Однако пешеход продолжил бежать вперед, из-за чего водителю не удалось избежать наезда.

Пешехода отбросило на несколько десятков метров. Тем временем Mercedes занесло в сторону, он ударился о бордюр и пробил колесо.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Также водитель утверждает, что перебегавший мужчина держал в руке бутылку. Позже на дороге была найдена бутылка коньяка, раздавленная другими автомобилями.

Сотрудники дорожной полиции и дознаватели выясняют обстоятельства ДТП.

Возраст и личность погибшего устанавливаются. Молодой парень перебегал дорогу в неположенном месте между двух надземных пешеходных переходов.