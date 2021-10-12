Коронавирус в Казахстане: опубликованы новые данные

12 октября 2021, 08:00
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано на 218 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. В Алматы статистика показывает понижение на 88 пунктов, в ЗКО - на 27, а в Атырауской области - на 26, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀

  • в городе Нур-Султан – 271,
  • в городе Алматы – 238,
  • в городе Шымкент – 37,
  • в Акмолинской области – 110,
  • в Актюбинской области – 28,
  • в Алматинской области – 112,
  • в Атырауской области – 13,
  • в ВКО – 95,
  • в Жамбылской области – 11,
  • в ЗКО – 18,
  • в Карагандинской области – 157,
  • в Костанайской области – 97,
  • в Кызылординской области – 13,
  • в Мангистауской области – 3,
  • в Павлодарской области – 155,
  • в СКО – 122,
  • в Туркестанской области – 19.

Всего в стране подтверждено 907 140 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀

В Казахстане 1435 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 25,
  • в городе Алматы - 280,
  • в городе Шымкент - 17,
  • в Акмолинской области - 72,
  • в Актюбинской области - 120,
  • в Алматинской области - 79,
  • в Атырауской области - 51,
  • в ВКО - 172,
  • в Жамбылской области - 15,
  • в ЗКО - 19,
  • в Карагандинской области - 171,
  • в Костанайской области - 20,
  • в Кызылординской области – 39,
  • в Мангистауской области - 7,
  • в Павлодарской области - 213,
  • в СКО - 30,
  • в Туркестанской области - 105.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 848 891 человек.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?