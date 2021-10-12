Коронавирус в Казахстане: опубликованы новые данные

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано на 218 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. В Алматы статистика показывает понижение на 88 пунктов, в ЗКО - на 27, а в Атырауской области - на 26, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀

в городе Нур-Султан – 271,

в городе Алматы – 238,

в городе Шымкент – 37,

в Акмолинской области – 110,

в Актюбинской области – 28,

в Алматинской области – 112,

в Атырауской области – 13,

в ВКО – 95,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 18,

в Карагандинской области – 157,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 13,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 155,

в СКО – 122,

в Туркестанской области – 19.

Всего в стране подтверждено 907 140 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀

В Казахстане 1435 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 25,

в городе Алматы - 280,

в городе Шымкент - 17,

в Акмолинской области - 72,

в Актюбинской области - 120,

в Алматинской области - 79,

в Атырауской области - 51,

в ВКО - 172,

в Жамбылской области - 15,

в ЗКО - 19,

в Карагандинской области - 171,

в Костанайской области - 20,

в Кызылординской области – 39,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области - 213,

в СКО - 30,

в Туркестанской области - 105.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 848 891 человек.