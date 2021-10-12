Новый предмет появится у казахстанских первоклассников

Цифровой грамотности будут обучать первоклассников в казахстанских школах с января 2022 года, сообщает zakon.kz.

В третьей четверти в школьную программу впервые введут новый предмет "Цифровая грамотность". пресс-служба Министерства образования и науки РК

Ранее школьники изучали дисциплину "Информационно-коммуникационные технологии", начиная с третьего класса.

Учебная программа должна соответствовать запросам и требованиям времени. Мы видим, как стремительно развивается цифровой мир. Сейчас дети умеют пользоваться смартфонами, компьютерами уже в дошкольном возрасте. Сегодня цифровая грамотность становится одним из таких базовых навыков, как чтение и письмо. Поэтому важно как можно раньше обучить детей основам цифровой грамотности, цифровой гигиены и информационной безопасности. Разумеется, новый предмет будет адаптирован с учетом возраста детей. председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова

Кроме того, пересмотрены учебные программы по предметам "Информационно-коммуникационные технологии" для 4 класса и "Информатика" для 5-11 классов.

Новшества направлены на то, чтобы дети получали качественные и актуальные знания в сфере информационных технологий. пресс-служба МОН РК

В рамках школьной программы будут изучаться такие языки программирования, как, например, Python, который является одним из самых популярных языков программирования. Вместе с тем в 5-9 классах детей также будут обучать 3D-моделированию, 3D-принтингу.

Типовая учебная программа по предмету "Информатика" для 10-11 классов также разработана с учетом современных тенденций развития IT-сферы.

В программу обучения включены такие темы, как IT-StartUp, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, разработка мобильных приложений, BigData и другие. Также в учебные программы всех классов включены темы о правилах безопасности в сети Интернет, сетевом этикете и авторском праве. пресс-служба МОН РК