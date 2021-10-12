Более 300 классов в столичных школах находятся на карантине

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК сообщила, что на сегодня более 300 классов 88 столичных школ находятся на карантине из-за коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Сархат Бейсенова сообщила, что эпидситуация по КВИ в городе остается неблагополучной. И это несмотря на то, что в сентябре по сравнению с показателями августа, заболеваемость снизилась в 3,5 раза.

Город продолжает оставаться в "красной" зоне. В сутки в городе регистрируется 200-280 новых случаев заражения КВИ. В сентябре увеличился удельный вес инфицированных детей с 16 до 24,3%, подростков – с 2,5 до 5,4%. Доля болеющих детей выросла с 2,3 до 20%. Всего с начала учебного года коронавирусом заболели 2232 школьника. Это 19,6% от всех заболевших и 1% от общего числа школьников, – добавила спикер.

По ее данным, в эпидпроцесс были вовлечены 1237 классов в 125 школах города.

На сегодня 1526 учащихся уже выздоровели и вернулись в школу. В настоящее время 303 класса 88 школ продолжают карантинные мероприятия. Наибольшее количество случаев КВИ наблюдается среди учащихся 3-8 классов – это 963 случая или 43% от общей заболеваемости среди школьников, – резюмировала Бейсенова.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан