Врач скорой погибла в ДТП в Северном Казахстане

Трагедия произошла 11 октября около 16:00 в Есильском районе СКО, сообщает zakon.kz.

На 866 км республиканской автодороги "Жезказган - Петропавловск" столкнулись карета "скорой помощи" и трактор МТЗ-80. Кроме водителя, в скорой находились врач общей практики, медсестра и больной, которого перевозили из района им. Г. Мусрепова в Петропавловск.

В результате ДТП 28-летняя врач скончалась на месте происшествия. Медсестра госпитализирована в центральную районную больницу, пациент - в Кардиологический центр. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". пресс-служба МВД РК

Согласно результатам медосвидетельствования, оба водителя трезвы. В полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.