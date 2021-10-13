1707 новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

13 октября 2021, 08:00
Фото: zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 октября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1707 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных на 208 человек. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы и Нур-Султан. Меньше всего заболевших в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

  • в городе Нур-Султан - 240,
  • в городе Алматы - 269,
  • в городе Шымкент - 63,
  • в Акмолинской области - 115,
  • в Актюбинской области - 77,
  • в Алматинской области - 137,
  • в Атырауской области - 43,
  • в ВКО - 74,
  • в Жамбылской области - 25,
  • в ЗКО - 49,
  • в Карагандинской области - 158,
  • в Костанайской области - 98,
  • в Кызылординской области - 28,
  • в Мангистауской области - 14,
  • в Павлодарской области - 150,
  • в СКО - 136,
  • в Туркестанской области - 31.

Всего в стране подтверждено 908 847 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1958 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 104,
  • в городе Алматы - 594,
  • в городе Шымкент - 150,
  • в Акмолинской области - 49,
  • в Актюбинской области - 116,
  • в Алматинской области - 24,
  • в Атырауской области - 66,
  • в ВКО - 191,
  • в Жамбылской области - 23,
  • в ЗКО - 14,
  • в Карагандинской области - 139,
  • в Костанайской области - 182,
  • в Кызылординской области - 45,
  • в Мангистауской области - 10,
  • в Павлодарской области - 105,
  • в СКО - 133,
  • в Туркестанской области - 13.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 850 849 человек.


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