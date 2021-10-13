Корову "угнали" в багажнике Volkswagen в ВКО

Житель села Улкен Бокен в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области похитил скот односельчанина, передает zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции ВКО, сообщение о краже поступило 28 сентября от 47-летнего жителя села.

По словам сельчанина, 27 сентября неизвестные лица с отгонного участка сельского округа похитили одну корову. Ущерб составил 450 000 тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был установлен и доставлен 60-летний местный житель, который при допросе дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 189 ч. 1 УК РК. пресс-служба ДП ВКО