В армии Казахстана определят лучшего миротворца

В Вооруженных силах начался конкурс на лучшего военнослужащего миротворческих подразделений, передает zakon.kz.

Миротворческая деятельность - важнейший элемент внешней политики Казахстана. Усилия государства в этой области направлены на предотвращение, сдерживание, прекращение вооруженных конфликтов, оказание гуманитарной помощи.

Ежегодно с 2019 года в Вооруженных силах проводится состязание "Әлем жауынгері". В нем участвуют военнослужащие всех видов Вооруженных сил и родов войск. Основная цель конкурса - повышение уровня профессиональной и миротворческой подготовки специалистов, содействие профессиональному росту военнослужащих.

Конкурс нацелен придать новый статус миротворчеству. Сегодня это направление очень актуально во всем мире, гуманитарная и миротворческая помощь идут параллельно. Нам необходимо развивать это направление, - сказал старший офицер управления миротворческой подготовки подполковник Илияс Мустафин.

Соревнования состоят из теоретических и практических блоков. Участники сдают тестирование на знание правовых аспектов миротворческих операций и кодекса миротворца, основ и положений устава ООН, правил применения силы и кодекса миротворца.

При выполнении практических заданий военнослужащие должны обладать не только глубокими знаниями, но и хорошей реакцией и смекалкой. Разделившись на группы, конкурсанты должны продемонстрировать умение организовать передвижение войск, сопровождение и охрану, службу на блокпосту, в том числе порядок проведения обыска гражданского персонала и автомобильной техники. Для каждой ситуации предполагаются вводные задания, требующие немедленного, нестандартного решения.

За каждое правильно выполненное задание миротворцам присуждаются индивидуальные баллы по результатам которых будет определен победитель.

Конкурс "Әлем жауынгері" продлится до 25 октября текущего года.