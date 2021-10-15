В Казахстане за сутки выявили 1967 случаев коронавируса

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем число больных в стране сократилось лишь на 18 человек. По темпам заражения в антилидерах остаются Алматы и Нур-Султан. Также за сутки 2232 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 912 799 случаев.
В Казахстане 2232 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 854 976 человек.
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