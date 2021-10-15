БРК признан самым безопасным банком Казахстана по версии Global Finance

Международный финансовый журнал Global Finance объявил список самых безопасных банков в 112 странах и территориях за 2021 год в рамках 30-го ежегодного рейтинга наиболее надежных банков мира.

Лучшим в этой номинации среди казахстанских финансовых институтов стало АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, дочерняя структура Холдинга "Байтерек").

Как отмечают эксперты Global Finance, победителей выбирали путем оценки долгосрочных рейтингов в иностранной валюте, от Moody's, Standard & Poor's и Fitch, более 1000 крупнейших банков мира. По их словам, сложившаяся в прошлом году экономическая ситуация продемонстрировала устойчивость банковского сектора, который стал оплотом против краха во время пандемии коронавируса, обеспечивая критически важное чрезвычайное финансирование.

Лауреаты звания "Самый безопасный банк" являются образцом стабильности, они продолжают оказывать необходимую поддержку правительствам и сообществам, стремящимся оправиться от экономических потрясений пандемии, - отметил Джозеф Джаррапуто, издатель и редакционный директор журнала Global Finance.

Комментируя получение награды, глава БРК Абай Саркулов высказал признательность изданию Global Finance за высокую оценку работы Банка Развития.

Признание БРК самым безопасным банком в Казахстане подтверждает эффективность работы всей команды Банка, а также четкую приверженность нашей ключевой миссии – поступательной и своевременной поддержке казахстанского бизнеса на пути диверсификации национальной экономики, - подчеркнул Абай Саркулов.

Он также добавил, что благодаря непрерывному совершенствованию своей деятельности, БРК по праву остается одним из инновационных и передовых институтов развития в центрально-азиатском регионе.

Отметим, журнал Global Finance, учрежденный в 1987 году и сегодня выпускаемый для читателей в 191 стране мира, регулярно определяет лучших игроков среди банков, финансовых институтов и организаций, а его награды являются надежным стандартом передового опыта и качества для всего мирового финансового сообщества.

Напомним, в текущем году БРК также стал лауреатом престижной международной премии The Global Economics Awards-2021 в номинации "Лучший Банк по связям с инвесторами", а также лучший банк в номинации "Корпоративная социальная ответственность" по версии финансового издания Asiamoney.