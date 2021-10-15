Где в Казахстане чаще всего воруют дорожные знаки

С начала года казахстанцы украли дорожные сооружения на сумму более чем 60 миллионов тенге, передает zakon.kz.

В большинстве случаев происходят кражи дорожных знаков, ограждений, решеток и снегозадерживающих щитов. Предметы, направленные на обеспечение основной безопасности дорожного движения, крадут жители близлежащих населенных пунктов с целью использования в хозяйстве. Наиболее распространенными из них являются кривбрусы, решетчатые ограждения от скота, снегозащитные щиты, знаки ограничения скорости, и даже мусорные баки на автопавильонах, – сообщает пресс-служба ТОО "Казахавтодор".

Несмотря на постоянное патрулирование дорог республиканского значения и строгие нормы ответственности, систематические хищения дорожных сооружений продолжаются.

Наибольшее количество краж на дорогах отмечается в Жамбылской области. Кроме того, регион находится на втором месте по ДТП.