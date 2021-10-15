Какую погоду принесет антициклон в Казахстан в выходные  

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16-18 октября, сообщает zakon.kz.

Обширный антициклон продолжает оказывать свое влияние на территорию Казахстана. Почти по всей республике установится сухая, теплая погода. Лишь на западной части страны под влиянием ложбины циклона ожидается дождь.

На западе и юге страны сохранятся усиление ветра, пыльные бури. Основной фон температуры воздуха днем на западе, северо-западе республики 12+22 градуса, на севере, востоке и в центре - 13+20 градусов, на юге, юго-востоке страны - 13+23 градуса, - сообщили в РГП "Казгидромет".