Работы будут завершены - аким Нур-Султана об LRT

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на внеочередной сессии городского маслихата прокомментировал вопрос строительства LRT в столице, передает корреспондент zakon.kz.

Депутаты поинтересовались, каковы перспективы завершения строительства LRT. Они заявили, что столбы надземного метро не украшают город.

Алтай Кульгинов отметил, что этот вопрос обсуждается не первый год.

Вы знаете, как возникла данная проблема. Во-первых, при банкротстве некоторых банков второго уровня остановилось финансирование. Во-вторых, там были нарушения законодательства, заведено было уголовное дело. Оно рассматривается сейчас в суде. Самый главный вопрос - финансирование. Проект требует больших вложений. На сегодня установлены бетонные опоры. Они не украшают город, это правда, - признал он.

Кульгинов подчеркнул, что все работы будут завершены. В этом поможет банк.

Мы более года проводили работу с банками. Не каждый банк второго уровня сюда захочет прийти и не у каждого на это есть возможности. Поэтому мы объявили соответствующий конкурс. Сейчас один из банков дал свое согласие, мы еще об этом сообщим после подписания соответствующего соглашения. В планах - завершение работ. Сейчас возле аэропорта уже на отрезке более одного километра установили балки. Эта работа будет продолжена, - резюмировал он.

Напомним, что проект по строительству надземного метро в Нур-Султане был заморожен в 2019 году.

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Мадина Мамырханова, Нур-Султан