Пропавшего ребенка в Туркестанской области нашли спящим в арыке 

Заснувшего в арыке 9-летнего ребенка нашли в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Ночью в полицию обратилась женщина о том, что у нее потерялся несовершеннолетний ребенок.

По словам женщины, 9-летний сын вышел днем на улицу поиграть и не вернулся. После нескольких часов безуспешных поисков она обратилась в полицию за помощью.

Полицейские опросили очевидцев и прохожих, проверили близлежащую территорию. В результате оперативно-поисковых работ сотрудники полиции в течение часа нашли пропавшего ребенка.

Участковый инспектор, капитан полиции Нуржан Думбаев обнаружил мальчика, заснувшим в арыке, за три улицы от дома и вернул родителям живым и здоровым.

С мальчиком и его родителями полицейские провели профилактическую беседу.