В Казахстане будут вести учет телесных повреждений и психологического воздействия

Министерство здравоохранения подготовило проект приказа "О внедрении пилотного проекта по заполнению форм форм учетной и отчетной документации по документированию телесных повреждений или психологического воздействия в результате жестокого обращения", сообщает zakon.kz.

Внедрить с 1 ноября 2021 года пилотный проект по ведению форм учетной и отчетной документации по документированию телесных повреждений или психологического воздействия в результате жестокого обращения, - говорится в документе.

Так, в карту медицинского осмотра при обращении (поступлении) по поводу получения телесных повреждений или психологического воздействия будут заносить следующие сведения:

ИИН Ф.И.О. (при его наличии) Дата рождения дата месяц год Пол ☐ мужской ☐ женский Возраст Национальность Житель ☐города ☐ села Гражданство, адрес проживания Место работы/учебы/детского учреждения

должность, образование Наименование страховой компании, № страхового полиса Тип возмещения Социальный статус Повод обращения: телесное повреждение и/или психологическое воздействие Жалобы Анамнез:

подробно выяснить и зафиксировать в медицинской документации о случае применения насилия, пыток и жестокого обращения:

- где и когда это происходило

- выяснить какие методы насилия, пыток были применены, используемые орудия, оружие или другие предметы, их продолжительность.

Также определены медицинские организация для участия в пилотном проекте и инструкция по заполнению форм документации.

В список медучреждений вошли:

РГП на ПХВ "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова" (Нур-Султан);

ГКП на ПХВ "Городская поликника №5" (Нур-Султан);

ГКП на ПХВ "Городская больница №7" (Алматы);

ГКП на ПХВ "Многопрофильная больница им. профессора Х.Ж. Макажанова" (Караганда).

Координатором реализации пилотного проекта определен "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова", которому предписано:

до 30 октября 2021 года провести обучение специалистов медицинских организаций, участвующих в пилотном проекте, по заполнению форм документации;

обеспечить представление информации о реализации пилотного проекта ежемесячно к 10 числу следующего за отчетным месяца в Департамент организации медицинской помощи МЗ РК;

итоговый отчет о реализации пилотного проекта представить в Департамент к 1 апрелю 2022 года.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 октября.