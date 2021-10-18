Сколько казахстанцев уехало из страны за восемь месяцев

По данным Бюро национальной статистики, полученных от органов миграционной службы, в январе-августе этого года в Казахстан прибыло 6 339 человек, уехали из страны – 22 685 человек, сальдо миграции составило -16 346 человек, сообщает zakon.kz.

Как отмечается, основной миграционный обмен происходит с государствами СНГ.

Доля прибывших из стран СНГ составила 84,1%, выбывших - 86,1% от общего числа мигрантов. Бюро Нацстатистики

По сравнению с январем-августом прошлого года численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, также увеличилась на 7,3%.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: городах Алматы (20 235 человека), Нур-Султан (18 390 человека), Шымкент (9 276 человек) и Мангистауской области (346 человек).