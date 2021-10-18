Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался на 85-м году жизни, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице политика в Facebook написали члены его семьи.

Причиной смерти стали осложнения от COVID-19. Родные политика отметили, что Пауэлл был полностью вакцинирован.

Политику было 84 года. Должность государственного секретаря он занимал в период первого срока президентства Джорджа Уокера Буша с 2001 по 2005 годы. Пауэл стал первым в истории США темнокожим, возглавившим внешнеполитическое ведомство страны.

В 2003 году Пауэлл обратился к Совету Безопасности ООН США и сообщил о том, что получил доказательства того, что Садам Хуссейн занимается производством оружия массового поражения, показав некую пробирку с порошком из "лаборатории" Ирака.

После этого президент Джордж Буш-младший отдал приказ о начале войны в Ираке, которая продолжалась 8 лет. Как выяснилось позже, Пауэлл был дезинформирован ЦРУ и пробирки оказались фальшивыми.