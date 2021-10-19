"Серебро" и "бронзу" завоевала Сабина Кикимова на международном турнире

Казахстанская гимнастка Сабина Кикимова завоевала две серебряные и две бронзовые медали на престижном международном турнире по художественной гимнастике, сообщает zakon.kz.

С 15 по 17 октября в Хорватии, городе Загреб, проходил международный турнир по художественной гимнастике "Aura cup". В нем приняли участие гимнастки из России, Грузии, Италии, Болгарии, Украины, Кореи, Словении, Великобритании и других стран (в общей сложности их было 22). Казахстан на турнире представляла гимнастка из Алматы, мастер спорта РК Сабина Кикимова.

В многоборье Сабина завоевала "серебро" с суммой баллов 74.250, в упражнении с обручем и мячом - "бронзу", а в булавах гимнастка вновь порадовала "серебром".