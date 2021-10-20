В Иране обсудили перспективы казахстанско-иранского сотрудничества

Перспективы казахстанско-иранского сотрудничества обсудили ведущие исследовательские институты Казахстана и Ирана, передает zakon.kz.

18 октября по инициативе Посольства Казахстана в Иране прошел вебинар, посвященный достижениям Казахстана за 30 лет Независимости и развитию казахстанско-иранских отношений.

В мероприятии приняли участие представители Института мировой экономики и политики при Фонде Назарбаева (ИМЭП) и Института политических и международных исследований (IPIS) при МИД Ирана, а также посольств Казахстана и Ирана.

Повестка вебинара включала вопросы развития Казахстана и его отношений с Ираном, а также аспекты региональной безопасности и перспективы сотрудничества.

Важнейшим достижением Казахстана был назван вклад страны в укрепление глобальной безопасности за счет отказа от ядерного оружия и закрытия Семипалатинского полигона.

Также была дана высокая оценка другим мирным инициативам Казахстана, в том числе о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Съезда мировых и традиционных религий, предоставлении Астанинской площадки для разрешения Сирийского кризиса, создании Зоны, свободной от ядерного оружия, переговорам в Алматы по Ядерной программе Ирана и др.

Реформам, проводимым Президентом Касым-Жомартом Токаевым, тоже были даны высокие оценки.

Основополагающим фактором в развитии казахстанско-иранских отношений вопреки всем вызовам было названо отсутствие политических разногласий на высшем уровне между Ираном и Казахстаном со дня установления дипломатических отношений.

Участники вебинара подчеркнули важную роль обоих государств в обеспечении региональной безопасности, особенно в Каспийском регионе.

С учетом начала процедуры принятия Ирана в ШОС спикеры отметили, что нужно выработать новый формат двустороннего сотрудничества, в том числе для предупреждения новых вызовов, связанных с событиями в Афганистане, с возрастающими угрозами терроризма и экстремизма.

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