Подростки отравились угарным газом в ВКО

В Восточном Казахстане четыре человека, в том числе двое подростков, отравились угарным газом, передает zakon.kz.

Как сообщили в областном ДЧС, инцидент произошел в пос. Глубокое.

Отравление угарным газом получили четыре человека - 2000, 2002, 2006 и 2010 г.р. Девочка 2006 г.р. в тяжелой степени, остальные - средней степени. Все госпитализированы. пресс-служба ДЧС ВКО

В ведомстве заверили, что сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям района предупреждали жителей данного дома еще в августе о необходимости подготовки печи к отопительному сезону, но хозяева не прислушались к совету пожарных.

Сотрудники исследовательской испытательной лаборатории специальным прибором осуществили замеры в жилом помещении на содержание окиси углерода. Прибор показал наличие угарного газа, после чего было проведено проветривание комнат и даны рекомендации по устранению нарушений при эксплуатации печи. пресс-служба ДЧС ВКО