В Алматы летевший на большой скорости мотоциклист столкнулся с автомобилем

В Алматы в микрорайоне "Думан" на улице Казыгурт произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Camry и мотоцикла Honda, сообщает zakon.kz.

По словам очевидцев, автомобиль стоял припаркованный, мотоцикл двигался в западном направлении на высокой скорости.

Рев мотора мотоцикла был настолько громким, что некоторые люди, испугавшись, забегали обратно домой.

В какой-то момент мотоциклист не справился с управлением, задел бордюр, после чего выехал на полосу встречного движения, налетел на другой бордюр, подпрыгнул вверх и столкнулся с припаркованной Camry.

От удара мотоцикл буквально развалился на части. Очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.

Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала мотоциклиста. Он получил серьезные травмы, его состояние уточняется.

Как стало известно, мужчина приобрел мотоцикл накануне аварии в Актау.

Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства аварии.